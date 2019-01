Na de gulle gift van PSG-ster: N’Golo Kanté wil verdere zoektocht naar verdwenen Emiliano Sala financieren

Het blijft hartverwarmende gebaren regenen uit de voetbalwereld in de zoektocht naar Emiliano Sala. De Argentijnse spits, die net een transfer van Nantes naar Cardiff City had afgerond, verdween met een eenmotorig vliegtuigje van de radar op weg naar Wales. De autoriteiten zetten de zoektocht in de loop van de week stop, maar met dank aan gulle giften zoekt de familie van de speler nu verder. Ook N’Golo Kanté wil zijn duit in het zakje doen.

De middenvelder van Chelsea was in de eerste maanden van 2015 een ploegmaat van Sala bij Caen. De Fransman is de aanvaller duidelijk niet vergeten, want volgens The Times heeft Kanté aangeboden om alle kosten van de verdere zoektocht te financieren. Kanté zou zich in eerste instantie tot de politie hebben gewend met zijn aanbod, maar die mag geen geld aanvaarden. Daarop richtte de wereldkampioen zich op de crowdfunding die werd opgestart door de familie van de verdwenen aanvaller.

Kanté is niet de enige voetballer die zijn hart laat spreken. Eerder raakte al bekend dat PSG-middenvelder Adrien Rabiot een gift had gedaan van 25.000 euro. Ook Leicester City leeft enorm mee met de tragedie, zeker met het tragische overlijden van voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha vers in het geheugen. Het wil daarom aanvaller Islam Slimani terughalen van zijn niet succesvolle uitleenbeurt aan Fenerbahce en hem vervolgens uitlenen aan Cardiff City, ter vervanging van Sala.

