Grote politieactie in Antwerpen na klachten rond overlast op Eilandje: drugs en wapens in beslag genomen

Antwerpen - In de nacht van zaterdag op zondag zette de Antwerpse politie een grote controleactie op rond het Eilandje, na herhaaldelijke klachten van overlast door drugs- en drankmisbruik. 88 voertuigen en 202 personen werden gecontroleerd, er werden drugs en verboden wapens in beslag genomen.

De politie had de grote controleactie opgezet naar aanleiding van vele klachten rond overlast ten gevolge van drugs- en drankmisbruik in de omgeving van het Eilandje. De focus lag op het voorkomen van vandalisme en agressie. Ook enkele horecazaken binnen de omgeving, in de Grote Pieter Potstraat, werden gecontroleerd tijdens de actie. De wijkteams, de wijkonderzoeksteams, het prostitutieteam en het verkeersondersteuningsteam kregen steun van onder andere de mobiele eenheid en het hondenteam, de FOD sociale inspectie en de Dienst Vreemdelingenzaken.

“Deze acties zijn nodig om de leefbaarheid van onze stad veilig te stellen”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Het Eilandje is een stadsdeel in volle ontwikkeling, waar we werken aan het evenwicht tussen het bruisende uitgaansleven en de rust voor het stijgend aantal bewoners. We hebben recent nog een nieuw wijkteam voorgesteld, en met deze grootschalige actie maken we duidelijk dat we de buurt van dichtbij opvolgen en dat we er zijn voor de bewoners. Met de controles in het centrum aan de Grote Pieter Potstraat geven we bovendien het signaal dat we geen overlast tolereren.”

Verkeerscontrole

In het eerste deel van de nacht, tussen 23 en 1 uur, werd een grote verkeerscontrolepost opgesteld aan de Oesterstraat. Ondanks het slechte weer werden 88 auto’s gecontroleerd en 78 personen aan een controle onderworpen:

Eén bestuurder reed met de auto hoewel zijn rijbewijs ingetrokken was;

Twee bestuurders hadden geen gelding rijbewijs op zak;

Eén auto was niet geldig verzekerd;

Er was één bestuurder die een positieve ademtest aflegde. Zijn rijbewijs werd ingetrokken gedurende 6 uur;

16 keer werd een GAS-pv opgesteld voor onder meer parkeerovertredingen;

Er zijn 9 onmiddellijke inningen uitgeschreven omwille van rijden en gsm’en, gordeldracht ...

Bij verschillende bestuurders werd in totaal 4,1 gram hasj en 2,2 gram cannabis gevonden. De betrokkenen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld.

Tegelijk patrouilleerden politieploegen in uniform maar ook anoniem in de omgeving.

Controle horecazaken

Wat later in de nacht werden er gerichte controles gedaan. Drie horecazaken werden door de politie bezocht. Om die controles gestructureerd en in alle veiligheid te kunnen doen verlopen, werd de Grote Pieter Potstraat afgesloten.