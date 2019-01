Fans van Millwall en Everton gaan op de vuist voor felbevochten bekerduel, één man loopt snijwonde in het gezicht op

Enkele tientallen fans van Millwall en Everton hebben zich van hun kleinste kant laten zien. De twee clubs troffen elkaar zaterdag in Londen in het kader van de FA Cup. Tweedeklasser Millwall trok aan het langste eind na een doelpunt diep in de blessuretijd. Nog voor het duel begon zat het er al bovenarms op tussen beide supportersclans. Die gingen buiten het stadion met elkaar op de vuist. Eén man liep daarbij een stevige snijwonde in het gezicht op. Er werden nog geen arrestaties verricht, maar de politie laat weten te werken aan de identificatie van de relschoppers.

Millwall and Everton fans going at it earlier today. pic.twitter.com/qSYRdJC6M4 — Football Tweet (@Football__Tweet) 26 januari 2019