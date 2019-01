Vijfde van autobestuurders onder invloed van alcohol of drugs bij controle in Gent

Gent - Bij een controleactie op alcohol en drugs in het verkeer heeft de Gentse lokale politie zondagmorgen 20 van de 90 gecontroleerde bestuurders betrapt onder invloed. “Daarvan testten 14 bestuurders positief op het sturen onder invloed van drugs”, meldt woordvoerder Matto Langeraert.

De politie stond tussen 4.45 uur en 11 uur opgesteld aan de Wiedauwkaai in Gent. Twintig bestuurders of 22 procent van de gecontroleerden verkeerde onder invloed van alcohol en/of drugs. “Negen bestuurders hadden meer alcohol in het bloed dan wettelijk toegestaan en 14 bestuurders testten positief op het sturen onder invloed van drugs. Vier van deze bestuurders bleken zowel onder invloed van drugs als alcohol, van wie één met een voorlopig rijbewijs reed, op een tijdstip dat hem dat verboden is en zonder zijn begeleider”, zegt de lokale politie.

Twaalf rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen, en van twee bestuurders die in aanmerking kwamen voor een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs werd het voertuig tijdelijk ingehouden omdat ze hun rijbewijs niet bij hadden. Eén bestuurder die onder invloed was van alcohol en drugs bleek zelfs geen rijbewijs te hebben. Het voertuig werd in opdracht van het parket geïmmobiliseerd.