Kansspeloperatoren betreuren oproep tot totaalverbod op reclame voor kansspelen

De Belgische vereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) reageert naar eigen zeggen verbaasd op de artikels die zaterdag in de pers verschenen over de omzetcijfers van de sector. De legale operatoren betreuren dat bepaalde organisaties in een totaalverbod op reclame voor kansspelen een oplossing zien voor problematisch spelgedrag. “Dit verbod zal namelijk in de kaart spelen van illegale operatoren en zal net de consumentenbescherming drastisch doen afnemen”, zegt BAGO in een persmededeling zondag.

Problematisch spelgedrag is een ernstig maatschappelijk probleem dat efficiënt moet worden aangepakt, zo geeft BAGO toe. Dat vraagt beleidsmaatregelen die gebaseerd zijn op objectieve en actuele cijfers. Maar die ontbreken vandaag in België.

De private kansspeloperatoren zijn naar eigen zeggen al lang er voorstander van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. BAGO heeft herhaaldelijk aan de overheid gevraagd om dergelijk onderzoek te laten uitvoeren met een deel van de middelen die de sector jaarlijks afdraagt. De consument verdient beleidsmaatregelen gebouwd op objectieve gegevens, niet op vermoedens.

BAGO wijst er ook op dat extreme maatregelen - zoals een reclameverbod - de groei van online amusement niet zal stoppen. Het zal spelers wel in de armen duwen van de illegale operatoren die ook online aanwezig zijn, en die de door de overheid opgelegde regels niet naleven en wel een reëel gevaar betekenen voor de consumentenbescherming.

Het kansspelbeleid in België is gebaseerd op het ‘kanalisatieprincipe’. De overheid wil namelijk de speler beschermen door hem te ‘kanaliseren’ naar een vergund, gecontroleerd en verantwoordelijk spelaanbod. “In zo’n kanalisatiebeleid is reclame cruciaal”, vindt BAGO, “want ze laat aan de legale operator de mogelijkheid om zijn aanbod kenbaar te maken. Een verbod op reclame maakt het voor de consument veel moeilijker om het legale van het illegale aanbod te kunnen onderscheiden.”