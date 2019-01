Britse krant betaalt Melania Trump schadevergoeding voor valse beweringen

De krant The Telegraph heeft zaterdag op haar website excuses gepubliceerd aan het adres van Melania Trump, de vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump. In haar artikel “Het mysterie van Melania” van vorige zaterdag stonden, zo geeft de krant nu toe, “een aantal valse beweringen”.

In het artikel over Melania schreef The Telegraph dat haar vader een gevreesde man was, en dat Melania’s modellencarrière pas succesvol werd na de hulp van Trump. “De vader van mevrouw Trump was geen afschrikwekkende persoonlijkheid, en hij controleerde het gezin niet”, zo komt The Telegraph terug op wat vorige week geschreven werd.

“Mevrouw Trump haar modellencarrière verliep niet moeizaam voordat ze meneer Trump ontmoette, en ze maakte geen carrière dankzij de hulp van meneer Trump”, klinkt het verder. “We aanvaarden dat mevrouw Trump zelf een succesvol professioneel model was voordat ze haar man ontmoette, en haar eigen modellenwerk kreeg zonder zijn hulp kreeg.”

Naast nog enkele andere feitelijke rechtzettingen, corrigeert de Britse krant ook nog dat Melania niet huilde vlak nadat Trump verkozen werd. Het artikel was een fragment uit het boek ‘The Golden Handcuffs: The Secret History of Trump’s Women’ van journaliste Nina Burleigh. Dat werd in oktober gepubliceerd.

Excuses

“We bieden onze oprechte verontschuldigen aan bij de first lady en haar familie voor elke vorm van schaamte door onze publicatie van deze beweringen. Als blijk van onze spijt hebben we afgesproken om mevrouw Trump een aanzienlijke schadevergoeding te betalen, evenals haar juridische kosten”, zo eindigt de krant, zonder te vermelden om hoeveel geld het gaat.

In 2017 kreeg Melania Trump ook al eens excuses en een schadevergoeding van Daily Mail, ook een Britse krant, voor het publiceren van onwaarheden over haar.