GERUCHTEN. Tottenham probeert transfer van Barcelona te kapen, Arsenal mikt op ex-speler van Club Brugge

De transferperiode zit er bijna op, maar traditioneel gebeuren er nog enkele grote deals in de laatste dagen en uren. Zo wil Tottenham zich versterken en denkt het daarbij aan een doelwit van Barcelona, Arsenal mikt nog op meerdere transfers. Een overzicht van de belangrijkste geruchten.

Op 31 januari 2018 stelde Tottenham Lucas Moura voor. Bijna een jaar later is de Braziliaanse aanvaller nog altijd de laatste inkomende transfer van de Spurs, op teruggekeerde huurlingen na. Terwijl de rivalen in Engeland het geld over de balken gooien, staat zuinigheid voorop in Noord-Londen. Maar nu zowel Harry Kane als Dele Alli tot minstens begin maart out zijn en Mousa Dembélé naar China vertrok, wil trainer Mauricio Pochettino versterking. De Spurs mikken daarbij op Adrien Rabiot.

De Franse middenvelder heeft een aflopend contract en wil niet verlengen. De voorbije weken gonsde het al van de geruchten dat hij in de zomer naar Barcelona kan trekken. Maar Tottenham wil Rabiot nu al halen. Volgens onder meer The Sun en France Football hebben de Spurs 23 miljoen euro veil. Trainer Pochettino zou persoonlijk contact hebben gehad met de speler om hem te overtuigen naar Noord-Londen te komen.

Perisic naar Arsenal?

Foto: Photo News

Nog in het noorden van Londen heeft Arsenal zijn pijlen gericht op Ivan Perisic. The Gunners mikten aanvankelijk op Rode Duivel Yannick Carrasco, maar trainer Unaï Emery verklapte dat Arsenal enkel spelers kan huren deze winter. Dat lag moeilijk in het geval van Carrasco en dus veranderde de Noord-Londense club van target. BBC weet dat Perisic nu prioriteit is, er zou al een voorstel op tafel liggen. Arsenal wil de Kroaat tot het einde van het seizoen huren van Inter, met een aankoopoptie van 40 miljoen euro. De voorbije seizoenen was hij een sterkhouder in San Siro, dit seizoen heeft hij het moeilijk om zich door te zetten. Ook Manchester United zou Perisic op de rader hebben.

Arsenal wil daarnaast ook nog steeds Denis Suarez halen, maar Barcelona verkiest een definitieve overgang en vraagt 23 miljoen euro. Te gortig voor Arsenal, de gesprekken verlopen dan ook moeizaam. The Gunners denken daarom ook aan Christopher Nkunku, middenvelder van Paris Saint-Germain. Emery werkte al met Nkunky samen.

Het is Arsenal menens om nog versterking te halen, want het zou bij Barcelona ook hebben aangeklopt voor Malcom. Die werd afgelopen zomer eerst aangekondigd bij AS Roma, maar verkaste 24u later naar Barcelona. Daar komt echter amper aan de bak.

Foto: Photo News

PSG wil Coutinho

Nog aan uitgaande zijde bij Barcelona valt de naam van Philippe Coutinho. De Braziliaan kostte de Catalanen vorige winter zo’n 150 miljoen euro, maar hij haalde voorlopig nog niet zijn beste niveau in Spanje. De top van de Premier League kijkt geïnteresseerd toe, maar volgens The Mirror zou ook PSG oren hebben naar een transfer. De Parijzenaars zagen Frenkie De Jong voor Barcelona kiezen en willen als tegenactie de Braziliaan losweken, die eerder bij Liverpool hoge ogen gooide.

Bij The Reds staat Timo Werner dan weer hoog op het verlanglijstje, meldt Liverpool Echo. Werner scheert hoge toppen bij RB Leipzig, dit seizoen was hij alweer goed voor 14 goals in 21 optredens. Dat de Duitse international afgelopen zomer niet vertrok, was al opvallend. Het lijkt dan ook bijna onmogelijk dat de aanvaller na dit seizoen nog bij Leipzig blijft. Een transfer in de winter lijkt wel uitgesloten, maar Liverpool zou komende zomer dus zijn slag willen slaan.