Joke Schauvliege (CD&V): “Kijken of we toelage op vliegtickets kunnen invoeren”

Brussel - “Ik ga in Europa pleiten voor een toelage op vliegtickets.” Dat zei Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) zondag in Het Nieuws op VTM. “Ondertussen zullen we bekijken of we in Vlaanderen een beperkte bijdrage kunnen introduceren. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat enkel mensen die centen hebben nog kunnen vliegen.”

“Spotgoedkope vliegtickets, dat is niet verantwoord”, zei Schauvliege. “Ik ben ervan overtuigd dat we op Europees niveau naar een toelage op de tickets moeten gaan. Dat geld moet in een fonds worden gestort, dat kan worden gebruikt om projecten te subsidiëren waarmee de uitstoot naar beneden gaat.”

“Medestanders”

Schauvliege herhaalde zondag dat ze de klimaatbetogers als medestanders beschouwt. “Ik denk dat het niet goed is om te doen uitschijnen alsof die vele betogers tegen het beleid zijn. Het zijn geen tegenstanders, integendeel, het zijn medestanders. Wij voeren een klimaatbeleid en ik krijg daar veel weerstand voor, bijvoorbeeld als we beslissen om de autofiscaliteit te vergroenen. Ik zie hen dus als medestanders om nog meer maatregelen te nemen.”

De minister kreeg de voorbije weken heel wat kritiek over zich heen. Volgens de klimaatbetogers is het beleid van Schauvliege te zwak. Ook tijdens de Klimaatmars in Brussel zondag wijzen heel wat slogans in haar richting. Een bloemlezing: “Joke Schauvliege is a joke”, “je kind groeit niet zo snel als de zee stijgt”, “de grondstoffen zijn niet onuitputbaar, maar onze overtuiging wel”, “Bla, bla, bla, act now” en “vadertje staat, red het klimaat”.

Zelf kiest Schauvliege er opnieuw voor om niet mee te stappen in de betoging. “Ik vind dat politici en ministers niet aan politieke recuperatie moeten doen en meelopen in zo’n klimaatmars.”