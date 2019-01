Halle - Een man is deze namiddag in Lembeek van de spoorwegberm gereden. De man reed rond 14.15 uur rechtdoor in een bocht, en schoof 10 meter van de berm.

De brandweer kon de man bevrijden via de ruit, nadat de wagen was gestabiliseerd. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.

Het treinverkeer werd helemaal stilgelegd tijdens de bevrijding.