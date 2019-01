Schutter (21) die ouders en drie kennissen doodschoot in Louisiana gearresteerd

De vermeende dader van de schietpartijen in Louisiana waarbij vijf mensen het leven lieten, is gearresteerd. Het gaat om de zoon van twee van de dodelijke slachtoffers, de 21-jarige Dakota Theriot.

Beide schietpartijen vonden zaterdagochtend plaats in Baton Rouge, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Louisiana. Een ervan in Ascension Parish, een buurt ten oosten van de stad, de andere in Livingston Parish, ten zuiden van Baton Rouge. De slachtoffers zijn de 43-jarige Billy Ernest en de jonge Tanner (17) en Summer (20) Ernest uit Livingston, en het 50-jarige echtpaar Elizabeth en Keith Theriot uit Ascension.

De dader is de 21-jarige zoon van die laatste twee en kon pas in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd worden. Het waren zijn ouders die de politie konden vertellen dat het om hun zoon ging, alvorens ze overleden aan hun verwondingen in het ziekenhuis.