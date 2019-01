Monaco huurt Portugese spits, transfer Batshuayi definitief van de baan?

Monaco, dat in de Ligue 1 in vieze papieren zit, leent de Portugese aanvaller Gelson Martins tot het einde van het seizoen van Atlético Madrid. Dat heeft het team zondag laten weten. Daardoor lijkt het steeds minder waarschijnlijk dat Michy Batshuayi nog deze winter naar het prinsdom trekt.

De Portugese international kreeg zijn opleiding bij Sporting Portugal en verkaste in het begin van het seizoen naar Atlético. In de Spaanse hoofdstad kon hij zich echter niet echt manifesteren, en in Monaco hoopt hij nu een doorstart te maken.

Monaco staat voorlopig pas op de negentiende plaats (op twintig) in de Ligue 1. Thierry Henry moest het tij keren, maar slaagde daar niet in. De ex-assistent van de Rode Duivels werd alweer vervangen door oudgediende Leonardo Jardim. Het team van Youri Tielemans en Nacer Chadli versterkte zich deze winter al met Naldo (Schalke 04), Fodé Ballo-Touré (Rijsel), Cesc Fabregas (Chelsea) en William Vainqueur (gehuurd van Antalyaspor).

Al enkele weken gonst het ook al van de geruchten dat Michy Batshuayi naar Monaco zou komen, maar na het ontslag van Henry en met de komst van Gelson Martins lijkt de Rode Duivel deze winter niet meer naar het prinsdom te trekken.