Lichaam aangetroffen in wagen op pechstrook van Antwerpse Ring

Op de Antwerpse Ring richting Nederland is zondagnamiddag het lichaam van een 76-jarige man aangetroffen op de achterbank van een auto, die geparkeerd stond op de pechstrook. Dat werd vernomen bij de federale politie. Alles wijst op een natuurlijk overlijden.

De politie had rond 14 uur een oproep ontvangen over een auto die schijnbaar verlaten op de pechstrook stond, ter hoogte van kilometerpaal 9.2. Toen een takelwagen ter plaatse kwam, bleek er op de achterbank een lichaam te liggen. Bij de auto was niemand anders aanwezig.

Vermoedelijk was de man onwel geworden en had hij vervolgens nog de kracht gevonden om zich op de pechstrook te parkeren en vervolgens op de achterbank van zijn wagen te gaan zitten.