Ze waren zaterdagavond voor een zeldzame keer niet thuis, net dan slaan inbrekers toe

Sint-Laureins - Tijdens het laatste weekend van januari sloegen inbrekers toe op verscheidene plaatsen toe in het noorden van het Meetjesland. Het Kaprijkse buurtinformatienetwerk (BIN) meldt inbraken in Kaprijke, Lembeke en Watervliet. “Ze hebben al mijn fototoestellen meegenomen”, vertelt een gedupeerde vrouw.

Tim D.B. en Elien V.d.H. uit de Mariapolderdijk hebben er een bewogen zondagochtend op zitten. Toen het stel in de nacht van zaterdag op zondag thuiskwam van een avondje uit, bleek heel hun woning overhoop te liggen. “We zijn zelden een avond weg. Zaterdagavond moesten we ergens heen en hadden de kinderen bij onze ouders afgezet. Toen we thuiskwamen was het enorm schrikken, heel ons huis lag overhoop. Alle kasten waren opengetrokken en veel van onze spullen lagen op de vloer. Van beneden tot boven, alles lag op de vloer gegooid”, vertellen ze.

Niets gehoord of gezien

Het huis van D.B. staat op een dijk langs de Mariapolderdijk. “Ik ben zondagmorgen even bij de buren langsgeweest”, gaat de man verder. “Niemand heeft iets gehoord of gezien. In het gazon vonden we duidelijke voetsporen. Wellicht zijn de daders via het stuik grond achter ons huis gekomen. Het fietsje van een van onze kinderen stond buiten en dat hebben ze gebruikt als opstapje om binnen te kijken of onze auto in de garage stond. Daarna is een van de daders via het keukenraam binnengedrongen. Hierbij werd ook de kraan in de keuken afgerukt. Daarna is hun speurtocht door het huis begonnen.”

Alle kasten werden grondig doorzocht. “Al mijn fotomateriaal is gestolen”, vult Elien aan. “Ik ben een gepassioneerd hobbyfotograaf. Ze hebben minstens zes camera's mee inclusief de batterijen. Verder ben ik een lederen Amerikaans tasje kwijt en enkele houders van SD-kaarten. Naast dit alles zijn ze ook aan de haal gegaan met wat juwelen.”

Eigenaardig gevoel

De spaarcenten van de kinderen bleven onaangeroerd. “We hebben meteen aangifte gedaan. Toen de politie op bezoek was, hoorden we dat ze nog een oproep binnenkregen voor gelijkaardige feiten in de buurt van Kaprijke. We hebben alvast geen prettige nacht beleefd. Het geeft een eigenaardig gevoel om in een kamer te zijn waarvan je weet dat er mensen rondliepen die daar niet thuis horen”, besluit Tim D.B.

Het Kaprijkse buurtinformatienetwerk waarschuwde eerder zaterdagavond voor drie verdachte personen in de buurt van de Kerselarenhoek in Bentille, niet ver van de plaats van de inbraak in Watervliet. Datzelfde BIN maakte zondagmorgen gewag van verscheidene inbraken in de regio. Zij raden mogelijke getuigen aan de politie op de hoogte te brengen van eventuele verdachte handelingen.