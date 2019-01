Massaal protest tegen megakwekerij: “Heb jij al eens 84.000 kippen zien rondscharrelen?”

Diksmuide - De plannen voor een industriële kippenkwekerij met 84.000 slachtkippen in de Kuipersstraat in Beerst (Diksmuide) stuiten op heel wat protest. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1.260 bezwaren ingediend. De buurtbewoners van De Molhoek vrezen vooral geur- en lawaaihinder.

De plannen voor de nieuwe kippenkwekerij ogen alvast indrukwekkend. “We willen in de Kuipersstraat een nieuw landbouwbedrijf bouwen met een loods en twee kippenstallen van elk 2.524 vierkante meter groot, goed voor 84.000 kippen”, legt onderneemster Jozefien Desot uit. “Er komt ook een elektriciteitscabine, bufferbekken met 1,27 miljoen liter water, en een ondergrondse wateropslag voor 560.000 liter regenwater en 1.120.000 liter reinigingswater.”

Desot heeft zelf vier jaar ervaring als werknemer van een landbouwbedrijf. “Maar de tijd is rijp om als zelfstandige aan de slag te gaan”, zegt ze. “Ik heb daarom een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning te bekomen voor de bouw van de nieuwe kippenkwekerij.”

“Verdoken uitbreiding”

Het openbaar onderzoek naar het bouwproject is intussen afgesloten. Maar de plannen stuiten op heel wat protest vanuit de buurt. In totaal werden 1.260 bezwaren ingediend. “Jozefien Desot is de echtgenote van Arne Darras, die een straat verder al een kippenkwekerij heeft met 168.000 plofkippen”, zegt Jurgen Pittery van buurtcomité De Molhoek. “Dat zijn snelgroeiende slachtkippen die in vijf weken tijd opgefokt worden met voedsel en medicijnen. Nu wil Desot op de grond van haar schoonfamilie het bestaande kippenbedrijf uitbreiden. Maar dat gaat zomaar niet.”

Volgens Pittery wil Desot haar plannen ondersteunen door het Beter Leven keurmerk te behalen. In een bedrijf met zo’n label krijgen kippen extra ruimte en leven ze op een meer natuurlijke manier dan in een gewone kwekerij. “De kippen in de toekomstige stallen hebben immers een buitenloop. Maar heb je weleens 84.000 kippen zien rondscharrelen? Niemand weet hoeveel stof en lawaai die dieren maken.”

“Bovendien is het label niet verenigbaar met het bedrijf dat zij nu al samen met haar man exploiteert”, gaat Pittery verder. “Een ondernemer die plofkippen kweekt, kan zo’n keurmerk niet behalen. Maar dat verzwijgt de familie Darras, zodat de verdoken uitbreiding niet aan het licht zou komen.”

Sam Dekeersschieter van het buurtcomité vreest vooral de gevolgen voor het landschap. “Nu al hebben bewoners last van de stank van de vier bestaande kippenstallen”, zegt hij. “Gigantische stallen bouwen in een open landschap is zonde. Er lopen maar liefst zeven toeristische routes door De Molhoek. Ook de stedelijke milieuraad en een pak landbouwers zijn gekant tegen het project. Dit heeft niets meer met landbouw te maken.”

“Rekening houden met bezwaren”

Het stadsbestuur geeft aan rekening te zullen houden met de bezwaarschriften. “Dit kunnen we natuurlijk niet negeren”, zegt schepen van Leefmilieu Marc Deprez (Idee Diksmuide). “We zullen de bezwaren grondig analyseren en nadien een advies uitbrengen. Ook andere overheidsinstanties moeten dat overigens doen. Maar de uiteindelijke beslissing over het al dan niet toekennen van de omgevingsvergunning ligt bij de deputatie van West-Vlaanderen.”