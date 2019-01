Mogi Bayat maakt controversiële terugkeer naar het Astridpark

Opvallende toeschouwer tijdens Anderlecht-Eupen was Mogi Bayat. De omstreden voetbalmakelaar is na Operatie Propere Handen persona non grata in het Astridpark, maar dat hield hem niet tegen om naast Adrien Trebel plaats te nemen in de tribune.

Bayat is de spilfiguur in Operatie Propere Handen en zat ook twee maanden in de cel op verdenking van witwaspraktijken. Daardoor wil het Anderlecht-bestuur liefst zo weinig mogelijk te maken hebben met de omstreden voetbalmakelaar, maar die heeft geen beroepsverbod en mag dus gewoon voetbalwedstrijden bijwonen. Eerder was hij ook al toeschouwer bij de matchen van Charleroi tegen Standard en Club Brugge.

Bayat zat niet toevallig in de tribune naast Adrien Trebel. De middenvelder wordt nog steeds vertegenwoordigd door de Iraniër. En op foto’s is te zien dat hij door sommigen met open armen ontvangen wordt en zich danig amuseert samen met Trebel.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: BELGA