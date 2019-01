PROXIMUS LEAGUE. OHL proeft opnieuw van zege tegen Lommel

Brussel - Oud-Heverlee Leuven heeft zondag met 2-3 gewonnen bij Lommel SK in de slotwedstrijd van de 23e speeldag in de Proximus League. Voor OHL is het de eerste zege in zes competitiematchen.

Brebels bracht Lommel in de 23e minuut op voorsprong. Maar het duurde niet lang vooraleer de bezoekers langszij kwamen via Moore (32.). Dequevy (68.) zorgde voor de 1-2. In een dolle slotfase hing Heymans (87.) de bordjes in evenwicht, Persoons (89.) maakte dat OHL het Soevereinstadion toch nog met een driepunter kon verlaten.

Na negen speeldagen in de tweede periode tellen OHL en Lommel zeven punten, de Leuvenaars laten de rode lantaarn aan hun opponent dankzij een beter doelsaldo. In de algemene stand is Lommel vijfde met 29 punten, OH Leuven staat met 22 punten op de zevende plaats. Roeselare, dat vrijdag met 0-1 verloor van Tubeke, is achtste en laatste met hetzelfde puntenaantal.