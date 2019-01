Crystal Palace knikkert knoeiend Tottenham uit FA Cup, Denayer matchwinnaar voor Lyon

De vierde ronde van de FA Cup had zondagmiddag een derby tussen Crystal Palace en Tottenham in petto. De Spurs startten met Jan Vertonghen in de basis, Christian Benteke mocht twintig minuten voor tijd invallen voor Crystal. Tottenham vertikte om de vele open kansen af te werken, en daar profiteerde de thuisploeg optimaal van: met 2-0 stuurden de Eagles Vertonghen en co weer over de Theems huiswaarts. In Frankrijk scoorde Jason Denayer de winnende treffer voor Lyon op het veld van Amiens.

Drie dagen na de uitschakeling in de League Cup tegen Chelsea zinden de troepen van Mauricio Pochettino op revanche in de FA Cup. Dat plan kreeg al na tien minuten een flinke knauw, toen Connor Wickham de score opende voor de thuisploeg na een knappe actie van Jeffrey Schlupp. Crystal Palace plooide vervolgens terug en liet Tottenham komen, maar de Spurs konden het blok niet ontwrichten. Op het half uur wees de ref naar de stip na handspel van Kyle Walker-Peters, Andros Townsend toonde geen genade voor zijn ex-club: 2-0. Seconden later kon Townsend al de doodsteek toedienen, maar hij trapte de wenkende kans van dichtbij op doelman Paulo Gazzaniga. In de 42e minuut greep Georges-Kevin Nkoudou zich naar de haren na een royale misser: zijn schot van dichtbij werd gered door de 39-jarige doelman Julian Speroni, en ook zijn rebound strandde op de doelwachter. Vlak voor de pauze kreeg Tottenham op zijn beurt een strafschop toen Patrick van Aanholt op het been van Juan Foyth trapte. Kieran Trippier faalde oog in oog met Speroni.

Na de rust gooide coach Pochettino Erik Lamela in de strijd, Jan Vertonghen was het kind van de rekening. Crystal doorstond zonder kleerscheuren aanvalsgolf na aanvalsgolf van de Spurs, met onder anderen Fernando Llorente aan het kanon en Crystal-doelman Speroni in een glansrol. In de 71e minuut kreeg Christian Benteke zijn kans en hij leverde nog bijna de assist af voor de 3-0, maar dat was buiten doelman Paulo Gazzaniga gerekend. Het vuur was toen al gedoofd bij Tottenham.

Op de 22e speeldag in de Franse Ligue 1 moest Lyon, met Jason Denayer in de basis, winnen van kelderploeg Amiens om zicht te behouden op de tweede plaats. Het was echter Amiens dat een eerste keer de neus aan het venster stak met een afstandsschot van Thomas Monconduit, doelman Anthony Lopes moest de bal uit doel ranselen. Lyon monopoliseerde de bal in de eerste helft, maar tot doelpunten leidde dat niet. Tot minuut 51 althans, toen Denayer het hoogst klom op een voorzet en de 0-1 binnenknikte, zijn tweede voor Lyon. Op het uur onderscheidde doelman Regis Gurtner zich met een fraaie save op een knal van Memphis Depay. De bezoekers hielden de krappe voorsprong vast en houden de kloof met de tweede in de stand, Rijsel, zo op drie punten.

Op de 21e speeldag in de Spaanse Primera Division mocht Thomas Vermaelen een kwartier voor tijd invallen bij Barcelona op het veld van middenmotor Girona. Nelson Semedo en Lionel Messi hadden de score toen al op 0-2 gebracht. Tussendoor pakte Girona een rode kaart en de rest was een koud kunstje voor de leider, die de kloof met eerste achtervolger Atletico Madrid op vijf punten houdt.