Jong en oud leggen uit waarom ze deelnamen aan de grootste klimaatmars ooit

Het was grijs en koud in Brussel en de regen was nat, maar de klimaatmarcheerders deden het: gisteren was de grootste klimaatbetoging ooit in ons land. Met 70.000 waren ze. Meisjes uit het derde leerjaar, grijsaards tegen de tachtig, en alles daartussen. Allemaal aangespoord door Anuna en de haren. “De jeugd wijst de weg. Dan kunnen de andere generaties niet achterblijven.”