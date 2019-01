Griet (10) en Tom Waes slagen in opzet: hoogste taart van Europa is 10 meter hoog (en smaakt nog ook)

Aalst - Van zo'n opkomst had zelfs Tom Waes niet durven dromen: duizenden mensen kwamen zaterdag een stukje van hun hoogste taart van Europa kopen, mee gemaakt door de Aalsterse Griet Huygens (10).

In het Ketnet-programma De Blacklist kunnen kinderen hun stoutste dromen waarmaken met hulp van de bekende Vlaming en durfal Tom Waes. Griet Huygens (10), die les volgt in het Sint-Jozefscollege aan de Capucienenlaan, waagde haar kans en won het gouden lot. “Ik wou de hoogste taart van Europa maken”, vertelt het meisje. “Al sinds mijn peutertijd droom ik ervan om dessertenkok te worden omdat ik héél graag bak.”

En de wens werd prompt werkelijkheid. “We zijn naar een taartenfabriek geweest waar ze ons de kneepjes van het vak leerden”, gaat Griet verder. “We hebben zelf het deeg gemaakt en in de oven gestoken. Zij hebben dan nog 300 taarten voor ons gemaakt.”

750 kilo fruit

Ook de bakkersafdeling van TechniGO! in Aalst deed een ferme duit in het zakje: zij sneden meer dan 750 kilo fruit en hielpen bij de opbouw. In de taart van tien meter hoog, met een diameter van twintig meter, kropen 2.000 donuts, 6.000 zure hosties, 750 kilo fruit — waarvan 120 kilo aardbeien uit Hoogstraten — 3.000 biscuits en 40 kilo chocolade. De taart werd geconstrueerd op een stelling die bekleed werd met chocolade. Een ongeziene massa mensen zakte af naar de Heilig Hartkerk om een stuk taart (van twee euro) of een volledig exemplaar (tien stuks) te kopen. Van de 12.000 stukken taart werden er liefst 8.000 verkocht, en een deel werd meegegeven aan armoedeorganisaties. De rest vertrok naar het Sportpaleis waar het Gala van de Gouden K's plaatsvond. “De opkomst was echt massaal”, aldus Tom Waes. “Fantastisch, want de opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.”