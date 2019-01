Verschaeren is jongste doelpuntenmaker in Belgische hoogste klasse in vijf jaar

17 jaar, 6 maanden en 15 dagen. Dat is de officiële leeftijd van Anderlecht-middenvelder Yari Verschaeren op het moment dat hij zondagavond de gelijkmaker scoorde voor Anderlecht tegen Eupen. Daarmee is Verschaeren de jongste doelpuntenmaker in de Belgische Jupiler Pro League sinds Youri Tielemans. Die was in augustus 2014 nog drie maanden jonger toen hij vanop de stip de 2-2 scoorde voor Anderlecht op het veld van Westerlo.

Verschaeren voegt zich zo bij een prestigieus lijstje, waar ook Romelu Lukaku op staat te blinken. Die was in augustus 2009 amper 16 jaar, 3 maanden en 9 dagen oud toen hij zijn rekening voor Anderlecht opende in de 0-2 zege bij Zulte Waregem.

Mats Rits deed in oktober 2009 echter nog beter door op een leeftijd van 16 jaar, 2 maanden en 15 dagen al meteen twee keer te scoren voor het toenmalige Germinal Beerschot.

