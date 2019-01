Er komt weer leven in het statige hoekpand op het Keizersplein waar ooit danscafé Cocoon, restaurant So en brasserie Kamiel gevestigd waren. Niemand minder dan burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zelf begint er een restaurant.

Het eclectische gebouw staat al een drietal jaar leeg: van 2006 tot het faillissement in 2014 was het klasserestaurant So er gevestigd, met op de eerste verdieping de cocktailbar So-Lounge. Iets later ...