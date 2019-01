Leider gele hesjes “levenslang gehandicapt” na clash met politie

Gele hesjes op de Place de la Bastille in Parijs. Foto: EPA-EFE

Jérôme Rodrigues, een prominent lid van de gele hesjes in Frankrijk, raakte zaterdag gewond aan zijn oog. Op videobeelden is te zien dat een politieagent een projectiel afvuurt, waarna Rodrigues op de grond valt. “Ik ga mijn oog verliezen”, klinkt het.

Zaterdag kwamen de gele hesjes opnieuw samen op de Place de la Bastille in Parijs voor het elfde protestweekend van de beweging. Opnieuw waren duizenden boze Fransen aanwezig om het ontslag te eisen van president Emmanuel Macron. Een van de leiders van de beweging, Jérôme Rodrigues, filmde de massale politieaanwezigheid toen hij plots werd getroffen aan zijn oog. Politiebronnen vertellen aan het Franse persagentschap AFP dat het om flashball-granaat zou gaan. Die mogen normaal enkel dienen als ‘laatste redmiddel’ om mensen uiteen te drijven en kunnen veel schade aanrichten als ze van dichtbij ontploffen.

Volgens de advocaat van Rodrigues is de man “levenslang gehandicapt”. Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, belooft op Twitter dat er een grondig intern onderzoek komt naar het incident. “Ik zal klacht indienen tegen meneer Macron, tegen meneer Castaner en tegen de agent die op me heeft geschoten”, zegt Rodrigues aan The Guardian.

Hit op sociale media

“Ik blijf pacifist, wat er ook gebeurt”, zegt Rodrigues nog. Hij is erg populair op sociale media en publiceert vaak video’s van de betogingen. Een foto van zijn opgezwollen oog met het bijschrift “Ik zal mijn oog verliezen, beste familie” was na één dag al ruim 42.000 keer gedeeld.

De flashball-granaten van de oproerpolitie worden in verband gebracht met tientallen verwondingen, waaronder een verloren oog van een andere betoger. Video’s van politiegeweld werken als olie op het vuur voor de beweging. Binnenlandminister Castaner beval vorig weekend al dat agenten die de granaten gebruiken bodycamera’s moeten dragen.

