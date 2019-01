Michael Verschueren over ontslag Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht: “Uit gesprek met spelers bleek dat er dingen leefden die wij niet wisten”

Anderlecht-manager Michael Verschueren is zondagavond in voetbalprogramma Sports Late Night dieper ingegaan op het ontslag van trainer Hein Vanhaezebrouck. Niet alleen de tegenvallende resultaten, maar ook de dominante coachingstijl van Vanhaezebrouck lagen aan de basis van de beslissing, vertelde de zoon van Mister Michel.

Aanvankelijk heette het dat Vanhaezebrouck aan de deur gezet werd bij paars en wit omwille van de tegenvallende resultaten, maar blijkbaar speelde er nog een reden. “Ik had een gesprek met de groep en daaruit bleek dat er bepaalde dingen leefden die wij niet wisten”, vertelde sportief directeur Michael Verschueren in Sports Late Night.

“Ik had het gevoel dat de groep nood had om terug aan voetbal te denken en minder leiderschap te ondergaan. Ik heb het dan over zijn dominatie: het feit dat hij een bepaalde lijn uitzette, een bepaalde voetbalstijl ook. Het was heel duidelijk wat er moest gebeuren, er moest heel veel gelopen worden. Die jongens waren klaarblijkelijk op zoek naar een nieuw systeem, een nieuwe voetbalbeleving en naar vertrouwen. Ik denk dat we met Rutten iemand aan boord hebben gebracht die dat vertrouwen brengt.”

Verschueren kondigde in één adem nog aan geen groot transferoffensief meer te ondernemen, al mag er wel nog minstens één inkomende transfer verwacht worden bij paars-wit. “Ik ga proberen de laatste dagen van de mercato nog één of twee personen aan boord te brengen. Een kleine versterking, opdat we competitief zijn voor de nacompetitie. Anderlecht beleeft een moeilijk seizoen, maar als we nu alleen maar ervaring gaan kopen, krijgen de jongeren geen kans.”