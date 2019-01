70.000 betogers vragen ambitieuzer klimaatbeleid. Maar wie is nu het meest vervuilend, de industrie of de gezinnen?

Een ambitieuzer klimaatbeleid, dat vroegen de 70.000 betogers gisteren in Brussel, net als de tienduizenden jongeren die eerder al de straat op trokken. Maar wie is nu de grootste vervuiler, en waar valt de grootste vooruitgang te boeken? Werkgeversorganisatie Voka is duidelijk: “De bedrijven hebben al meer dan genoeg gedaan. Nu is het aan de gezinnen.” Nochtans zijn net de bedrijven verantwoordelijk voor de meeste uitstoot.