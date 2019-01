Vriendschapsfraude, waarbij oplichters het vertrouwen proberen te ­winnen van goedgelovige mensen die via het internet op zoek zijn naar een partner, vriend of een luisterend oor met de bedoeling hen geld afhandig te maken, komt in ons land veel vaker voor dan tot nu gedacht.

“Sinds we in november een bewustmakingscampagne zijn gestart, is het aantal meldingen verdubbeld, van 58 naar 118 per maand”, zegt bevoegd minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V). Over heel 2018 ...