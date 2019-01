COMMENTAAR. Twee doelen bereikt na marsorder

De teller van de klimaat­marsen blijft oplopen. 70.000 mensen gisteren, deelnemers gespreid over alle leeftijden, hebben in Brussel nog een grotere vuist gemaakt. Waarmee ze bij de politici op tafel slaan om werk te maken van ingrijpende klimaatmaatregelen. De organisatie van de mars hield een risico in. Amper twee weken mobilisatietijd, amper anderhalve maand na de eerste mars. Middenin de winter kan het zijn dat het weer niet uitnodigend is. Slechter voor een betoging kon het niet zijn. Het zijn allemaal factoren die de opkomst nog markanter maken dan het cijfer al is.