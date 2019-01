Brand legt cannabisplantage bloot bij hoogbejaarde bewoners: “Mij maak je niet wijs dat ze daar niets van afwisten”

Toen de brandweer vrijdagavond aankwam aan de woning in de Hekkestraat wilden de twee bewoners, een man van 81 jaar en zijn vrouw van 56, aanvankelijk niet dat de hulpdiensten hun huis zouden betreden. Ze hadden het naar eigen zeggen wel onder controle. Dat bleek niet het geval te zijn: de bewoners moesten worden geëvacueerd. Ook hun hond werd door de hulpdiensten in veiligheid gebracht.

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) kwam snel ter plaatse en kon het koppel voordat de plantage ontdekt werd even in de ambulance spreken. “Ik vroeg hen of er iemand verwittigd moest worden, maar daar had het koppel geen behoefte aan. Dat vond ik al zeer eigenaardig. Vervolgens stelde ik hen voor om hun intrek te nemen in een noodwoning van de stad omdat de schade aan hun huis aanzienlijk was. Daar hadden ze wel oren naar”, aldus D'Haese.

Even later werd de cannabisplantage ontdekt door de hulpdiensten. Die bleek heel professioneel aangelegd te zijn en nam de volledige eerste verdieping in beslag. Het zou gaan om een honderdtal planten, die al stevig gegroeid waren. Vermoedelijk ontstond de brand door een kortsluiting aan de installatie. “Mij maak je niet wijs dat het duo hier niets van af wist. Ik vind het dat ook schandalig dat zij ingingen op mijn aanbod van de noodwoning. Zo'n woonst dient voor mensen die in nood zijn, niet voor zij die het slecht met onze stad menen”, gaat D'Haese verder.

Bewoners naar ziekenhuis

Omdat de twee bewoners heel wat rook hadden ingeademd, werden ze naar het OLV-ziekenhuis in Aalst gebracht voor een onderzoek. Wat er verder met hen zal gebeuren, is nog niet duidelijk. “Ik zal met de bevoegde instanties bekijken hoe het nu verder moet. Ik hoop dat het parket zijn verantwoordelijkheid zal opnemen, want deze smeerlapperij hoort niet thuis in onze stad”, besluit de burgemeester. (lvdb)