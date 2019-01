Meer geld naar NAVO sinds oproep Trump, zegt Stoltenberg

“We zien dat de duidelijke boodschap van president Trump een impact heeft”, zei Stoltenberg. “Tegen eind volgend jaar zullen de NAVO-leden zowat 100 miljard dollar extra hebben uitgegeven aan defensie.”

Trump eiste al meermaals dat de partners in de verdragsorganisatie hun militaire uitgaven zouden verhogen. Hij klopte zich na de uitspraken van de NAVO-baas dan ook op de borst op Twitter. “Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, heeft net gezegd dat de NAVO er dankzij mij in geslaagd is meer geld dan ooit te verzamelen bij zijn leden, na jaren van daling”, tweette Trump. “Dat heet lastenverdeling. En meer eenheid ook.”

Jens Stoltenberg, NATO Secretary General, just stated that because of me NATO has been able to raise far more money than ever before from its members after many years of decline. It’s called burden sharing. Also, more united. Dems & Fake News like to portray the opposite!