Tien doden bij “terreuraanslag” in noorden Burkina Faso

Archiefbeeld: soldaten in de regio worden getraind in een antiterreuroefening. Foto: AFP

Bij een “terreuraanslag” in Sikiré, in het noorden van Burkina Faso, zijn zondag tien personen om het leven gekomen. Dat zeggen een bron bij de veiligheidsdiensten en een lokale verkozene.

“Een tiental gewapende individuen voerden zondagochtend een terreuraanslag uit in het dorp Sikiré”, zei de anonieme veiligheidsbron. Daarbij vielen “tien doden en twee zwaargewonden”.

Sikiré is een dorp op een twintigtal kilometer van Arbinda, een stadje in de provincie Soum, in de regio Sahel. Die valt geregeld ten prooi aan jihadistische aanslagen.

Een lokale verkozene uit Arbinda, met wie het Franse persagentschap AFP contact opnam vanuit Ouagadougou, zegt dat “de daders, gewapend met kalasjnikovs, verschillende rondes deden in het dorp en het vuur openden op de inwoners”.