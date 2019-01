Video’s van feestende gedetineerden in Nederlandse gevangenis

Nieuw opgedoken video’s bewijzen hoe gedetineerden in Nederlandse gevangenissen openlijk feestjes vieren en op grote schaal gebruikmaken van smartphones met internetverbinding. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is opnieuw in grote verlegenheid gebracht door beeldmateriaal dat in handen kwam van de krant De Telegraaf.

Op twee video’s is te zien hoe groepen gedetineerden in de penitentiaire inrichting Zuyderbos in Heerhugowaard elkaar feestend en dansend filmen en keukenmeubilair kapot smijten. De gevangenen filmen elkaar buiten hun cel zonder dat cipiers in actie komen.

Justitie zei zondag, nadat de krant om een reactie had gevraagd, direct streng te hebben ingegrepen. “Zowel het feit dat de beelden met een telefoon konden worden gemaakt als de inhoud van de beelden is totaal onacceptabel.”

Het is al de tweede keer in korte tijd dat feestvideo’s vanuit de Nederlandse gevangenissen opduiken. De nu opgedoken beelden dateren van oktober en komen uit gevangenis Zuyderbos in Heerhugowaard.