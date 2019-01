En plots loopt er een varken door het stadspark: "Pluspunt dat het aan de leiband hangt"

Brugge - Wandelaars keken zondagochtend de ogen uit aan de Gentpoortvest in Brugge. Een man was er op wandel met een varken. Of dat zomaar mag, kon de politie niet meteen zeggen.

“Maar wat niet expliciet verboden is, is in principe toegelaten. Het feit dat het dier aan de leiband hangt, is alvast een pluspunt. En als het zijn gevoeg doet, gelden uiteraard dezelfde regels als bij een hond”, aldus de politie.

Kent of bent u de wandelaar in kwestie? Laat de redactie van Het Nieuwsblad dan iets weten via brugge@nieuwsblad.be.