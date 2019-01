Ongerustheid over zieke koeien geslacht in Polen

In de undercoverreportage van TVN24 is onder meer te zien hoe zieke koeien met touwen worden binnengetrokken in het slachthuis. Foto: tvn24

Stiekem gefilmde beelden in een Pools slachthuis tonen doodzieke koeien die zonder keuring worden verkocht en geslacht. De filmpjes zorgen voor ongerustheid over de voedselnormen in een belangrijk vleesexportland van de Europese Unie.

In een undercoverreportage van de Poolse nieuwszender TVN24 is te zien hoe in een slachthuis in de buurt van Warschau vlees van zieke dieren aangekocht wordt. De koeien zijn zo verzwakt dat ze nauwelijks kunnen lopen. De dieren moeten binnengesleept worden met touwen rond hun horens en poten. Volgens de reportagemakers en veeartsen tonen de doorligwonden op de gewrichten van de dieren dat ze al meer dan zes dagen op de grond liggen.

De slachtingen lijken ”s nachts plaats te vinden, zonder dat er een veearts aanwezig is om de kwaliteit van het vlees te keuren. Dat is nochtans een basisvereiste voor vlees dat bedoeld is voor consumptie in de EU. De video toont ook dat de slagers tumoren wegsnijden uit de karkassen om bewijzen van ziektes te verbergen.

Polen is exportland

De beelden zorgen voor ongerustheid bij internationale experts. Polen is een belangrijk exportland van vlees in de Europese Unie. Volgens de recentste cijfers exporteerde Polen in 2017 meer dan 42.000 ton (42 miljoen kilogram) rundvlees naar de rest van de EU, ter waarde van 332 miljoen euro. Ook België importeerde in 2017 ruim 5 miljoen euro aan rundvlees uit Polen.

“Als er ook maar het minste bewijs is dat een deel van dit vlees Polen heeft verlaten, dan kan dat leiden tot een veiligheidsalarm in heel Europa”, zegt Chris Elliot aan The Guardian. Hij is professor voedselveiligheid aan Queen”s University in Belfast en voorzitter van het onderzoek naar het paardenvleesschandaal van 2013. Elliot roept Polen op om snel onderzoek te voeren en andere landen te informeren over gezondheidsrisico”s.

De beelden werden eind december gedraaid door een Poolse undercoverjournalist die drie weken in het slachthuis heeft gewerkt. De documentaire werd zaterdag op de Poolse televisie getoond.