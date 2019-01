Een dag in het spoor van Anuna De Wever: “Ik heb slaaptekort, maar geen paniek: ik ga dit blijven doen”

Met 70.000 bezoekers haalde de klimaatmars van zondag in Brussel opnieuw een recordopkomst. Wij volgden Anuna De Wever, de pas 17-jarige maar al wel meest invloedrijke milieuactiviste van ons land, van haar woonplaats Mortsel tot op de uitgeregende mars. “Ik heb een acuut slaaptekort, maar geen paniek: ik ga dit blijven doen.”

“Verdomme, ik had wel een koffie kunnen gebruiken.” Het is 9u ’s ochtends in het treinstation van Mortsel-Oude God en Anuna De Wever weet wat haar te wachten staat. Nog geen drie volle dagen na haar mars ...