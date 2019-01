Transfernieuws bij Anderlecht: Iraanse spits (nog) te duur, er wordt gepolst naar Vranjes en doorbraak voor vertrek Morioka?

Nog vier dagen voor de transfermarkt sluit en Anderlecht heeft veel werk. Paars-wit zoekt nog steeds naar een topspits, maar Sardar Azmoun van ­Rubin Kazan is voorlopig te duur. De Iraniër die uitblinkt op de Asia Cup kost meer dan 10 miljoen euro.

Paars-wit staat wel op het punt om een aanvaller te laten vertrekken, want de jonge spits Mohammed Dauda heeft concrete voorstellen van het Spaanse Cadiz en het Oostenrijkse Innsbruck. Hij moet een keuze gaan maken.

Verdediger Ognjen Vranjes zat gisteren uiteraard niet in de selectie. De ­rebel zit nog in de B-kern, maar het ­Oekraïense Dynamo Kiev is een van de teams die naar zijn voorwaarden informeerde.

Ook Ryota Morioka zat gisteren niet in de selectie. Vandaag is er een ontmoeting tussen Charleroi­manager Mehdi Bayat en het Anderlecht-bestuur om een doorbraak te forceren. De Carolo’s stellen een huur met een aankoopoptie van 1 miljoen euro voor. Ze willen ook zijn volledige loon overnemen zodat Morioka eventueel tegen Anderlecht kan spelen in de play-offs. RSCA is niet akkoord met de aankoopoptie. Elias Cobbaut zat gisteren niet in de kern omdat hij een enkelblessure heeft.