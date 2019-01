Oprechte deelneming, Lokeren (en De Boeck en Overmeire en Deschacht): eerste klasse 1996-2019

Is het nu terminaal? Of palliatief? Het is eigenlijk al ‘dood’. Voorzitter Roger Lambrecht had het vooraf gezegd: “Het is zaterdag op leven en dood.” Dan mag het nu al, dat afscheid nemen: Lokeren, eerste klasse 1996-2019. Want het werd zaterdag een horroravond: in twee minuten uitgeteld én die verrassende winst voor Moeskroen. Nu al acht punten achterstand op de voorlaatste Waasland-Beveren. Dan luiden de doodsklokken boven Daknam, toch?