Hamdi Harbaoui kon een financiële slag slaan, maar is nu weer de redder van Zulte Waregem: dit is de reden dat hij bleef

Coach Francky Dury vreest nog altijd “die rare uitslagen” in de laatste twee matchen van de reguliere competitie, maar door deze zege op Lokeren – na niet eens een grootse partij – zal Essevee tegen dan wel definitief gered zijn. En alweer met dank aan Hamdi Harbaoui, die met zijn twee goals zijn ex-club doodkneep en Essevee uit de stress hielp.

Ook vorig seizoen moest de Tunesiër, in de winter gehaald, Essevee redden. Dat deed hij met zes goals in zes matchen in de reguliere competitie. De overige drie was hij geschorst. Deze winter was hij plots bijna ribbedebie, hij kon nog een financiële slag slaan bij het Turkse Adana Demirspor. Het kostte Essevee-eigenaar Tony Beeuwsaert en CEO Eddy Cordier twee weken en een getekende overeenkomst dat hij op het einde van dit seizoen voor een gelimiteerde som mag vertrekken om hun goalgetter (alweer 13 goals) toch nog een paar maanden in Waregem te houden.