Wesley steelt om te overleven, maar Ivan Leko kon er niet mee lachen: “Ik was kwaad, als hij die penalty niet had gemaakt...”

Met zijn eerste goal sinds 6 november hielp Wesley Moraes Club Brugge aan winst in Oostende en een verkleinde kloof van zeven punten op Racing Genk. Een perfecte namiddag aan de kust voor blauw-zwart, ware het niet dat de Braziliaan voor zijn beslissende penalty Hans Vanaken de bal had afgesnoept. “Ik was kwaad op Wesley”, reageert trainer Ivan Leko. “Als hij hem niet had gemaakt, had hij een probleem.”

“Vind je dat nu een eerlijke vraag?” Club-trainer Ivan Leko reageerde gepikeerd toen we hem voor de voeten wierpen dat Club Brugge nog geen enkele veldgoal heeft gemaakt in 2019. Thuis tegen Charleroi kwam het niet tot scoren en gisteren in Oostende had het twee penalty’s nodig om de tegengoal van Jordi Vanlerberghe uit te wissen. Kansen had Club genoeg, maar uitstekende tussenkomsten van William Dutoit en Wout Faes hielden de nul lange tijd op het bord.

“Als je een eerlijke analyse maakt van de wedstrijd, stel je die vraag niet”, zei Leko. “We slikten vroeg een slimme goal van Jordi Vanlerberghe, maar speelden nadien dominant en creëerden kans na kans. We speelden opnieuw in onze vertrouwde 3-5-2 en ik denk dat we offensief een van onze beste wedstrijden van de laatste maanden hebben gespeeld. Het is niet omdat we winnen met twee penalty’s dat onze zege niet verdiend was.”

Niemand deed afbreuk aan de zege van Club, ook ex-boegbeeld en KV Oostende-trainer Gert Verheyen niet. Maar toch is de vaststelling dat blauw-zwart opnieuw weinig overschot had. Op het einde was er zelfs nog appel voor hands van Hans ­Vanaken.

“Ik kon niet meer vragen van mijn spelers”, sprak Gert Verheyen. “Club drukte ons weg, alleen is het jammer dat je twee penalty’s weggeeft. Zo doen we het toch onszelf weer aan.”

De eerste penalty was een haakfout van Amin Nouri op uitblinker Siebe Schrijvers, in ere hersteld nadat hij tegen Charleroi uit de ploeg was gevallen. De tweede was een opzichtige handsbal van ex-Club-verdediger Laurens De Bock. Scheidsrechter ­Jonathan Lardot gaf eerst nog vrije trap, maar video-scheidsrechter Christophe Delacour legde de bal terecht op de stip.

De vaste penaltynemer Hans ­Vanaken scoorde de eerste strafschop, maar bij de tweede elfmeter vond Wesley Moraes dat zijn moment gekomen was. Hij graaide de bal uit de handen van Vanaken en versloeg William Dutoit. Voor Wesley was het zijn eerste goal sinds 6 november, in de Champions League tegen Monaco. In de competitie was het van 30 oktober – ook tegen Oostende – geleden dat de Braziliaanse spits raak had getroffen.

“Ik was kwaad op Wesley”, zei trainer Ivan Leko. “Hans is de aangeduide strafschopnemer en iedereen moet de richtlijnen respecteren. Ook Wesley. Natuurlijk begrijp ik dat een spits vertrouwen wil tanken. Maar in voetbal moet je respect hebben voor de afspraken. Als de bal er niet was ingegaan, had Wesley een probleem gehad.”

Win-winsituatie?

Van eerlijke schaamte durfde ­Wesley zijn doelpunt niet te vieren. Hij ­tuurde naar de grond terwijl hij werd gefeliciteerd door zijn ploegmaats. ­Minuten later haalde Leko hem naar de kant voor Openda. De Kroaat ontkende dat hij met die ingreep zijn spits een lesje wilde leren.

“Wesley is een speler die we enorm nodig hebben”, zei Hans Vanaken. “Er was wat kritiek omdat hij al drie maanden niet gescoord heeft. Het is logisch dat een spits zijn doelpuntje wil meepakken. Hij schiet hem goed binnen, dus ik hoop dat hij nu terug vertrokken is.”

Of Wesley de winnende goal laten scoren een win-winsituatie is voor Club? “In dat opzicht wel. Een spits leeft van doelpunten. Als je constant verwijten krijgt dat je niet scoort, is het normaal dat dit begint te wegen op een jonge speler. In het voetbal moet je elkaar iets gunnen. Volgende keer zal hij mij ook wel iets gunnen. Het werkt langs beide kanten.”