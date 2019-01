Last minute transfer voor Yannick Carrasco of Youri Tielemans?

Michy Batshuayi heeft nog vier dagen om een club te vinden, maar hij is niet de enige Rode Duivel.

Zo hoopt Yannick Carrasco nog op een terugkeer naar Europa. Het wordt lastig om nu nog weg te raken bij Dalian Yifang, maar de 25-jarige winger staat wel op de lijst van Inter, waar Ivan Perisic mogelijk vertrekt. CEO Giuseppe Marotta kreeg de naam voorgelegd door de Italiaanse media. “Carrasco? Er lopen veel contacten, maar het gaat meer om navraag”, zei hij.

En dan is er nog Youri Tielemans. AS Monaco heeft de 21-jarige middenvelder nodig in de degradatiestrijd. Maar volgens de Daily Mail is Leicester City fel geïnteresseerd en bereidt het een bod van zo’n 23 miljoen voor.