Een feestweekend: vier keer goed nieuws voor AA Gent (ondanks gok van Thorup)

Het was risky, zoals de Gentse coach Jess Thorup ongegeneerd de helft van zijn basisploeg rust gunde. De beker is toch zó belangrijk. Het had slecht kunnen aflopen, maar eind goed, al goed. Niet alleen omwille van het resultaat, er werd eigenlijk alleen maar goed nieuws meegebracht uit Kortrijk.

1. Gent blijft in top zes

Het was drie maanden geleden, van het debuut van Thorup in Oostende, dat Gent buitenshuis nog eens won. Een nieuwe opsteker na de zege tegen Anderlecht. Maar het had ook slecht kunnen aflopen. Had Kortrijk na de rust efficiënter zijn kansen afgemaakt, de Buffalo’s waren evengoed puntloos uit Kortrijk teruggekeerd. Stel je voor dat het dan woensdag ook in Gent en zondag in Brugge was misgelopen: Gent was op één week alles kwijt. “Neen, ik vond mijn opstelling geen té groot risico. Ik wist dat we een kwalitatieve én flexibele kern hebben”, zei Thorup, die vrijdag nog zei met zijn sterkste ploeg te willen aantreden.

2. Daar is de driemansdefensie

Met Derijck, Rosted en Plastun koos de Deen voor drie stoere binken achterin. Bronn mocht net als Souquet een avondje rust inlassen van zijn coach. Er was twee dagen op getraind. Het ging na de rust moeilijk, maar alles samen was het best bevredigend. “Voor ons was het niet zo’n verrassing”, verklapte Sigurd Rosted na afloop. “De coach heeft met ons al intensief gewerkt op die formatie en we weten dan ook allemaal wat er van ons verlangd wordt. Het liep ook best wel goed.”

3. En daar is Roman Bezus

De entree van Bezus halfweg de tweede helft was er meteen op. Dat zag Thorup ook. “Het gaat niet altijd alleen op techniek. Hij toonde loopvermogen, duelkracht en was zeer fysiek aanwezig.”

“Prachtig!”, glunderde Bezus na het laatste fluitsignaal van ref Visser. “Dit is voor mij en het team een perfect weekend. Dankzij deze zege doen we een gouden zaak in de rangschikking en krikken we ook het vertrouwen op met het oog op die levensbelangrijke return in Oostende. Of ik dan aan de aftrap kom? Ik hoop het! Maar de coach heeft natuurlijk heel wat jongens die prima op dreef zijn. Het is aan mij om hem te overtuigen op training en tijdens invalbeurten zoals vandaag.”

4. De Smet is de nieuwe held

“Een wereldgoal”, blaasde zelfs KVK-coach Yves Vanderhaeghe. “En dan nog met zijn rechter, die ik op training nog nooit zag”, grinnikte Thorup. Thibault De Smet is pas twintig en stond voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap. “De coach gelooft in me en het was voor mij dan ook zaak om zijn vertrouwen niet te beschamen”, aldus de linkerflankverdediger. Voor Nieuwjaar leek hij nog op weg naar de uitgang, maar na een puike prestatie in Charleroi mocht hij toch blijven. “Dat was wel even slikken. Maar als je dan vandaag de winnende treffer scoort, ben je dat uiteraard snel vergeten. Ik nam die bal ietwat gelukkig mee en waagde dan maar mijn kans met mijn rechtervoet. Ik wist niet eens dat ik dit kon.”