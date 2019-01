Groentebedrijf Greenyard overweegt kapitaalverhoging en snoeit in de vooruitzichten

Groentebedrijf Greenyard knipt in de prognoses voor het lopende boekjaar. De resultaten van het derde kwartaal (tot en met december) vielen immers lager uit door concurrentie in Duitsland en België. Het bedrijf van topman Hein Deprez onderneemt ook andere stappen: er komt een “transformatieteam” en in de zoektocht naar financiering is een kapitaalverhoging niet uitgesloten.

“Eerste tekenen van herstel werden niet bevestigd. De resultaten voor het derde kwartaal vielen lager uit dan verwacht, voornamelijk omwille van aanhoudende druk in voedingsretail, hoofdzakelijk in Duitsland en België”, zo meldt het bedrijf maandag voorbeurs.

Na de zomer verbeterden de resultaten in september en oktober, maar “de eerste tekenen van herstel draaiden echter om in november en december”. Naast de concurrentie in de voedingretail in België en Duitsland spelen ook kosten en productieverlies ten gevolge van “continu stijgende kwaliteits- en dienstverleningsvereisten” van de retailers. Dit alles leidde tot een omzet die 4,5 procent lager uitviel, en heeft “in belangrijke mate een impact op de marge”.

Voor het lopende gebroken boekjaar, dat tot eind maart loopt, herziet het bedrijf daarom de rebita-vooruitzichten (recurrente winst voor intresten, belastingen en afschrijvingen) naar een vork tussen 60 en 65 miljoen euro.

Het bedrijf zal ook een “tansformatieteam” opzetten en een “turnaround plan” uitwerken. Het bedrijf trekt daarvoor Marc Zwaaneveld aan. Het bedrijf zal de komende dagen ook de gevolgen bespreken met de banken. Het management bekijkt verschillende financieringsopties, inclusief een kapitaalverhoging.