Zorgde Neymar er ongewild voor dat De Jong Barcelona boven PSG verkoos?

Het is dé wintertransfer van 2019: de overgang van Frenkie De Jong van Ajax naar Barcelona voor 75 miljoen euro plus bonussen. Aan die transfer ging een felle strijd vooraf tussen Barça en PSG. En daarbij werden alle truken van de foor gebruikt, zo weet de Spaanse krant AS.

FC Barcelona neemt Frenkie De Jong deze zomer over van Ajax. En daar kunnen ze bij PSG niet mee lachen. De Parijzenaars hadden van het Nederlandse toptalent hun prioriteit gemaakt, leken lang in poleposition te liggen, maar werden finaal afgetroefd door de Spaanse landskampioen.

Om De Jong te overtuigen om niet voor PSG maar voor Barcelona te kiezen werden alle middelen ingezet, zo schrijft het Spaanse AS. Zo zou het bestuur van Barcelona tijdens de onderhandelingen met De Jong WhatsApp-berichten van Neymar (ex-Barcelona, nu PSG) hebben laten lezen. In die berichten zou Neymar zijn spijt hebben uitgedrukt voor zijn transfer naar Parijs en zijn verlangen om terug te keren naar Barcelona. De Braziliaanse spits klaagde in die berichten over het gebrek aan competitie in de Ligue 1, de fysieke speelstijl in Frankrijk en het minder aangename klimaat. Die berichten zouden De Jong mee overtuigd hebben om te kiezen voor FC Barcelona.

En zo zou Neymar zichzelf dus ongewenst in de voet hebben geschoten. Want de hoge transfersom die Barcelona heeft betaald voor De Jong kan het niet meer spenderen aan een mogelijke terugkeer van de Braziliaanse steraanvaller, moest de Spaanse landskampioen die overwegen.