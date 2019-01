Jonge technici zetten hun werkgever in de kijker

Van jobdagen tot campus recruitment. Veel bedrijven zetten zichzelf in de kijker voor schoolverlaters. Bedrijven doen hierbij vaak een beroep op hun jongere medewerkers om die kandidaten te overtuigen. Wij gingen een kijkje nemen in Brugge.

De spreker die tijdens het recente jobevent van Aquafin in Brugge op extra aandacht van de studenten kon rekenen, was Jef Vervliet. De reden is niet ver te zoeken: een jaar geleden was Jef zelf nog student. “Op school zie je de theorie, maar het is altijd interessant om te zien hoe het er in het werkveld aan toegaat.”

Als projectmanager bouwkundige assets staat Jef Vervliet mee in voor de renovatie van de dienstgebouwen van Aquafin. Hieronder vallen uiteenlopende zaken: betonrenovaties, renoveren van daken, riolering enzovoort.

Jef lichtte zijn job toe aan de studenten industriële wetenschappen bouwkunde. Eigenlijk de studenten met wie hij twee jaar geleden, bij wijze van spreken, zelf in de klas zat. “Met dat verschil dat er dit keer studenten van UGent op bezoek waren, terwijl ikzelf in Antwerpen studeerde”, vertelt hij. ”Ik heb hen verteld over het projectverloop en over de soorten projecten die ik zoal doe. Als student is het toch altijd interessant om dit te horen van een ingenieur die de job ook effectief doet.”

Dating

In totaal waren er in Brugge zeventig studenten, die verdeeld werden over drie groepen. Jef gaf drie keer een presentatie, samen met een collega, eveneens een jonge ingenieur. Daarnaast was er ook een rondleiding van het waterzuiveringsstation voorzien. “De studenten stelden aardig wat vragen over onze aanpak qua riolering”, merkt Jef op. “Op school kom je daar toch minder mee in contact.”

Heeft Jef geen heimwee naar zijn studententijd? “Niet echt, hoor. Ik vond het een leuke tijd, maar ik ben blij om nu in de praktijk te zitten”, vindt hij. En bij die praktijk horen dus ook de jobevents. “Voor volgende week hebben ze me gevraagd op een soort van fast dating met ingenieursstudenten aan de KU Leuven.”

