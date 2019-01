Afgelopen weekend hield een tiental gedetineerden een feestje in een Nederlandse gevangenis, dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. De gevangenen zaten niet in hun cel en er sneuvelde heel wat meubilair tijdens het dansen, zonder dat de cipiers ingrepen. Het is niet de eerste keer dat dergelijke beelden opduiken, waardoor het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid “opnieuw in verlegenheid wordt gebracht”. Het ministerie verklaarde dat er “direct keihard” werd ingegrepen.