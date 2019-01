Kinesisten woedend: universiteit voert onderzoek naar dubieuze ‘trilmatras’ in ruil voor 100.000 euro

Dat de VUB een leerstoel opricht om de heilzame werking van “andullatie” te onderzoeken, is bij kinesisten in het verkeerde keelgat geschoten. Andullatie is een controver­siële behandeling om pijn te verlichten via een trilmatras. De producent van die matrassen betaalt de VUB 100.000 euro om de meerwaarde ervan te onderzoeken. “Dat is geen onafhankelijk onderzoek”, zegt de beroepsvereniging van kinesisten.