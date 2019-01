“Eenzaamste eend ter wereld” overleden na aanval door hond

Niue, een afgelegen eiland in de Stille Oceaan, is in diepe rouw. Op het eiland wonen zo’n 1.600 mensen en woonde tot voor kort ook één eend, Trevor. De ‘eenzaamste eend ter wereld’ schopte het tot internationale beroemdheid, maar is nu overleden na een aanval door een hond. “Hij veroverde de harten van zoveel toeristen en bewoners”, klinkt het in een mededeling.

Trevor (genoemd naar Trevor Mallard, de voorzitter van het Nieuw-Zeelandse Huis van Afgevaardigden) kwam begin 2018 aan op Niue. Merkwaardig, aangezien er niet veel dieren op het Polynesische eiland wonen. “We hebben walvissen en dolfijnen, we hebben hier veel in het water zitten, maar op het eiland zelf hebben we maar weinig dieren”, zei Felicity Bollen, hoofd Toerisme van Niue, in september nog. “Een paar honden, dat is alles. Geen schapen, paarden of koeien. Als er dan een eend op bezoek komt, dan is dat interessant voor ons.”

Hulp van brandweer

De eenzame eend was enkele maanden na zijn komst al een beroemdheid op het eiland, met bewoners die selfies willen en die de vogel eten kwamen brengen. “Iedereen kent Trevor”, legde een afgevaardigde van Nieuw-Zeeland uit. “Maar niemand weet waar hij vandaan komt en hoe hij hier geraakt is.”

Een populaire theorie was dat het dier van Nieuw-Zeeland overgevlogen was. Trevor spendeerde het merendeel van zijn tijd aan een poel niet ver van de luchthaven. Omdat de bewoners bezorgd waren dat de poel zou opdrogen (het regent weinig op het eiland), werd zelfs de brandweer ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden.

“Trieste dag”

Vorige week raakte bekend dat Trevor is overleden na een aanval van een hond. “Een trieste dag voor de reis van Trevor the Duck”, schreven de beheerders van zijn Facebookpagina vrijdag.

“Hij vloog zo’n jaar geleden door een storm naar Niue en nestelde zich hier in een poel aan de kant van de weg. Hij veroverde de harten van zoveel toeristen en bewoners, hij werd een nationale bekendheid en een promotor van Niue. Te snel van ons heengegaan door een hond. Rust in vrede, Trevor. Je was echt een coole eend.”

Trevor mocht dan de enige eend zijn op het eiland, hij was wel bevriend geraakt met een haan, een kip en een weka - een lokale soort loopvogel.

