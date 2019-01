Argentijnse aanvaller Facundo Ferreyra opnieuw gelinkt aan Anderlecht: lukt in 2019 wel wat in 2018 mislukte?

Anderlecht heeft nog vier dagen om een of meerdere versterkingen te halen tijdens de wintermercato. Paars-wit wordt in die optiek opnieuw gelinkt aan Facundo Ferreyra.

De Argentijnse goalgetter (27) stond in 2018 nadrukkelijk op de radar in Brussel. Ferreyra werd vorig seizoen topschutter in Oekraïne met 21 goals in 29 wedstrijden, waarmee hij Shakhtar Donetsk naar de titel leidde. De Argentijn koos uiteindelijk echter voor Benfica. Anderlecht kon namelijk niet tippen aan een tekenpremie van liefst 4 miljoen euro en een brutojaarsalaris van 4,5 miljoen euro.

Ferreyra kon zich de voorbije maanden echter niet doorzetten bij Benfica. Hij startte de eerste drie competitiewedstrijden en scoorde tegen Boavista, maar daarna verdween de Argentijn mede door rugproblemen naar de achtergrond. Sinds augustus zit hij aan amper twee optredens: een invalbeurt van 18 minuten tegen Rio Ave en 45 minuten in de beker tegen het kleine Sertanense FC.

‘Grof’ wild

Toch staan een aantal clubs in de rij om Ferreyra over te nemen van Benfica. France Football linkte de spits al aan Genoa, Sassuolo en Nantes, terwijl hij Frosinone afwees. Volgens Sportitalia zouden de onderhandelingen met Sassuolo, dat Kevin-Prince Boateng zag vertrekken naar Barcelona, in een vergevorderd stadium zitten. Dat zou gaan om een uitleenbeurt van 6 tot mogelijk 18 maanden.

Maar volgens het Portugese O Jogo heeft ook Anderlecht zich nu opnieuw gemeld voor Ferreyra. Paars-wit zou de Argentijn nog deze winter in huis willen halen. Al lijkt zijn hoog salaris voorlopig een struikelblok voor de Belgische club.