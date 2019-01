45 jaar geleden betoogden leerlingen elke vrijdag tegen nieuwe plannen legerdienst

Vandaag zijn de donderdagse milieuspijbelaars wereldnieuws. Maar het is niet de eerste keer dat studenten op een vaste weekdag in Brussel komen betogen. 46 jaar geleden deden ze dat ook al. Toen op vrijdag en tegen de plannen voor een legerhervorming. “Wij kregen geen applaus. Wij vlogen in de politiecel”, zegt Karel Corthals die erbij was.

Dienstplicht. Dat was de verplichting die elke Vlaamse jongen had om een jaar naar het leger te gaan. Wie achttien was, moest naar “den troep”. Tenzij je voortstudeerde. Dan kreeg je uitstel tot na je studies.

In 1973 wilde minister van Landsverdediging Paul Vanden Boeynants (CD&V) die vrijstelling afschaffen. Dat schoot vooral de middelbare scholieren in het verkeerde keelgat. Vanaf januari kwamen zij op straat, in Brussel. Elke vrijdag.

Minder gecoördineerd

Brusselaar Karel Corthals was erbij. “De acties waren toen minder gecoördineerd als het milieuprotest vandaag. Er was zelfs geen vastgelegd parcours. Jongeren kwamen in Brussel aan en trokken naar het centrum om daar op de Grote Markt hun woede uit te schreeuwen.”

Corthals vertelt hoe hij met zijn vrienden eerst langsging bij de meisjes van Maria Boodschap in Schaarbeek. Daar scandeerden ze net zo lang tot de meisjes buitenkwamen en onder luid protest van de nonnetjes mee de straat opgingen.”

“Wij konden niet op zoveel bijval rekenen als de milieujongeren vandaag. De politie pakte ons op en sloot ons in de “amigo” (de cellen aan de Grote Markt) op. Daar kwamen onze ouders ons ophalen. Ook zij hadden niet te veel sympathie voor hun spijbelende student.”

De schuld van de maoïsten

In zijn boek “Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede” beschrijft Roger Burggraeve die woelige vrijdagen. “De politiek had zoveel protest niet verwacht. Zeker defensieminister Vanden Boeynants niet. Hij greep naar de klassieke verklaring: hier zitten beroepsagitatoren achter. Hij wees een beschuldigende vinger naar onder andere de maoïsten.”

Het leger ging in de tegenaanval en stuurde zijn officieren naar de scholen om er de “beroepsagitatoren” tegen te werken. Dat lukte niet. Het studentenprotest kreeg alleen maar meer steun. De Nationale Confederatie van de Ouderenverenigingen en de Gezinsbond sloten zich aan bij het vrijdagse studentenprotest.

Uiteindelijk schrapte Vanden Boeynants het omstreden artikel uit zijn wetsvoorstel.