Gewezen Starbucks-CEO overweegt om voor presidentschap te gaan: “Het politiek systeem in de VS is kapot”

Howard Schultz, de voormalige CEO van Starbucks, denkt erover na om zich kandidaat te stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De komende drie maanden zal hij de VS doorkruisen om met mensen te praten en dan te beslissen of hij het al dan niet doet. “Ons politiek systeem is kapot”, zegt hij in een interview met The New York Times.

“President Donald Trump heeft niet wat nodig is om president te zijn”, schrijft de 65-jarige Howard Schultz in zijn pas uitgekomen boek From the ground up. De voormalige CEO van Starbucks geeft in Amerikaanse media te kennen dat hij weet wie het beter zou doen: hijzelf. En daarom overweegt hij ernstig om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in 2020.

I love our country, and I am seriously considering running for president as a centrist independent. — Howard Schultz (@HowardSchultz) 28 januari 2019

“Ik ben van plan om de komende drie maanden met mijn boek het land te doorkruisen”, zegt hij in The New York Times. “Daarna zal ik beslissen of ik me kandidaat stel.”

Foto: BELGAIMAGE

Schultz in een miljardair, maar er wacht hem een grote uitdaging als hij beslist om zich kandidaat te stellen. De man noemt het politieke systeem in de VS “kapot”, “met beide partijen die vooral proberen om hun eigen ideologie te behouden zonder na te denken over wat het Amerikaanse volk nodig heeft”, en dus overweegt hij zich onafhankelijk kandidaat te stellen. Iets wat in het verleden in heel weinig gevallen met succes gedaan is.

Bescheiden komaf

Schultz groeide op in een gezin met drie kinderen in een sociale woonst in Brooklyn, New York. Vader Fred had de middelbare school niet afgemaakt, werkte als ­arbeider, als taxichauffeur en als vrachtwagenchauffeur. Tot hij in 1961 zijn enkel brak tijdens een werkongeval en zijn job verloor, zonder enig sociaal vangnet. Howard Schultz was toen zeven. “Onze familie had geen inkomen, geen ziekteverzekering, geen compensatie, niets om op terug te vallen”, schrijft Schultz. “Ik besefte toen al dat als ik ooit in een positie zou zitten waarin ik het verschil zou kunnen maken, ik niemand zou achterlaten.”

Het maakte van de jonge Schultz een harde werker, die een voetbalbeurs liet schieten om zich op eigen krachten door zijn studie communicatie te loodsen. Hij ging bij Starbucks werken, maar raakte in Milaan onder de indruk van de Italiaanse houding tegenover koffie. De Starbucks-bazen wilden daar niets van weten, waardoor Schultz een ­eigen koffieketen in Italiaanse stijl oprichtte, Il Giornale. Een groot succes, want twee jaar later kocht hij Starbucks over en werd er CEO. Toen waren er elf vestigingen, intussen zijn het er meer dan 28.000 in 77 landen.

“Doe het niet”

De mogelijkheid dat Schultz voor het presidentschap gaat, wordt in politieke kringen op hoongelach onthaald. “Ik heb drie woorden voor hem: doe het niet”, zegt Tina Podlodowski, voorzitster van de Democratische partij in Washington. “

“Als hij in de race stapt, ga ik Starbucks boycotten. Ik wil hem geen cent geven die zal eindigen in de campagne van een man die Trump zal helpen winnen.”

Schultz heeft de kritiek gehoord, maar blijft vastberaden. “Het is misplaatst. Ik ben voorbereid op iedereen die zegt dat het niet kan. Ik ben het niet met hen eens. Het is on-Amerikaans om dat te denken.”