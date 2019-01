Studio 100 werft 3.000 nieuwe medewerkers aan op tweedaagse jobfuif

Studio 100 is op zoek naar 3.000 nieuwe medewerkers. “Van restaurant- en kassamedewerkers tot attractiebedieners en animatoren”, klinkt het. Het bedrijf hoopt die te vinden op een tweedaagse jobfuif in het Plopsa Theater in De Panne.

Studio 100 pakte eerder al uit met ‘sollicatiespeeddates’ op een achtbaan en het ballenbad, maar ditmaal wordt gekozen voor een fuif. “We willen tijdens deze dagen de sollicitanten de totaalbeleving geven met lekkere cock- en mocktails, duizenden pizza’s en aanstekelijke deuntjes. Voor de iets oudere sollicitanten voorzien we een leuk salon in het Plopsa Theater met koffie, gebak of een glaasje cava”, zegt Niko Parmentier, HR-directeur van de Plopsa Group, uit.

Het bedrijf is op zoek naar 3.000 nieuwe medewerkers. “Zowel vaste functies, seizoensmedewerkers als jobstudenten”, aldus Parmentier. “De meeste vacatures zijn voor Plopsaland De Panne, het grootste Belgische Plopsa-park. De vacatures gaan van restaurant– en kassamedewerkers tot attractiebedieners en animatoren, allemaal met éénzelfde doel: bezoekers een magische dag laten beleven.”

Op de jobfuif kunnen de sollicitanten informatie inwinnen over de vacatures. “Ze kunnen een praatje slaan met enkele medewerkers die de job al uitoefenen, waardoor ze de kans krijgen om al enkele eerste vragen te stellen over de taken, de leuke aspecten van het werk en eventuele vragen die men tijdens het sollicitatiegesprek niet durft te stellen. Vervolgens volgt een gesprek met de leidinggevenden onder de vorm van een speeddate. Bedoeling is om samen met de kandidaat zijn of haar ideale job te vinden.”

De Plopsa Jobfuif in het Plopsa Theater in De Panne gaat door op 6 en 7 februari. Iedereen die interesse heeft in een job als seizoenmedewerker is welkom. Vooraf inschrijven via www.plopsajobdagen.be is verplicht. Meer vacatures en studentenjobs zijn terug te vinden op www.plopsajobs.be.