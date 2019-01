Ex-topref Gumienny over het drukke weekend van de VAR: “Hoe vaker die ingrijpt, hoe slechter de man op het veld presteert”

Het was het weekend van de VAR. Nog maar eens. Met zeven fasen uit zes verschillende wedstrijden greep de videoref nooit eerder vaker in dan tijdens de afgelopen speeldag. Buiten de onbegrijpelijke uitschuiver in Anderlecht – Eupen waren de interventies van de VAR ook steeds correct. Een opsteker voor de steeds bekritiseerde videoref of is dit nu net het bewijs van toenemende onkunde van de scheidsrechters op het veld? “Hoe vaker de VAR ingrijpt, hoe slechter de man op het veld presteert: daar moeten we ons vragen over stellen”, vindt ex-topref Serge Gumienny.